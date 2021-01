DNB Markets advarer: – Du bør være forsiktig med slike aksjer

Onsdag ble en av de svakeste børsdagene på lenge, med store fall over hele linjen. Dow Jones falt 2,1 prosent mens S&P 500 og Nasdaq falt 2,6 prosent.

Samtidig har det vært en spinnvill kursutvikling i Gamestop som har mangedoblet seg på få dager.

«Vi har sett spektakulære kurssvingninger i enkelte aksjer denne uken. Spesielt gjelder dette selskap som i USA har fått mye interesse i diverse nettforum», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Volatiliteten i Gamestop og kinokjeden AMC har allerede fått mye oppmerksomhet, men det har også vært lignende svingninger i Nokia de siste dagene. DNB Markets mener svingningene ser ut til å være fullstendig frikoblet enhver underliggende faktor knyttet til selskapenes løpende drift, finansielle stilling og utsikter.

Ole Andreas Krohn i DNB Markets anbefaler småsparere å være forsiktige med handel i aksjene som kommer i fokus på denne måten. Selv om de kortsiktige gevinstmulighetene ser fristende ut vil over tid ikke tyngdekraften være opphevet.

«Man bør uansett sørge for å begrense risikoen til et nivå hvor man lever godt med at hele eller betydelige deler av investeringen kan gå tapt», avslutter DNB Markets.