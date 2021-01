Shortselger ser bobler

– De oversvømmer markedet med billige penger og den billige kapitalen må gå et sted, sier Ben Axler i Spruce Point Capital Management til Bloomberg. Han legger til at markedet har endret dynamikk og at det er noe du må tilpasse deg, eller dø i markedet.

– Markedet utvikler seg

Nye grupperinger har dukket opp og det har gjort det mer krevende å være investor. Hedgefond også.

– Dette viser at markedet utvikler seg. Det er nye grupper der ute, om de er på Reddit, Twitter eller Seeking Alpha. Du må forstå hvorfor de kjøper en aksje før du bestemmer deg for om du skal shorte den eller kjøpe den også, sier han.

Han legger til at det er tonnevis med grunner til at en aksje stiger. Noen ganger er det fundamentale grunner og andre ganger ikke. Axler forteller også at det blir enda viktigere å håndtere risiko.

– Vi må vite at størrelsen på posisjonene er riktige, at vi kjenner aksjestrukturen, hvem som er inne i aksjen, hva som er de sannsynlige katalysatorene og være sikre på at vi kan kommunisere til den andre siden, sier han.

Kriminelt gode analyser

– Listen er hevet. Det er ikke nok å gå i markedet med et par fundamentale hovedpunkter for hvorfor du kjøper aksjen. Du må komme med en kriminelt god analyse, vanskelig tilgjengelig informasjon og komplette kundeintervjuer.

Akkurat nå mener han markedet preges av bobletendenser og at det ikke presserende for Spruce Point Capital å gå inn i markedet med en ny ide i morgen eller neste uke.

– Vi tar oss tid til å gjøre våre undersøkelser, sier han og legger til at markedet er sterkt og at de kanskje trenger å ta et sted tilbake og fokusere mer på analyse.