Mot helrød uke fra start på Børsen

Av førhandelen til IG Trading går det mot helrød uke fra start på Oslo Børs. Futureshandelen viser et fall på 1,1 prosent fra start. Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,8 prosent, eller innenfor intervallet [-1, -0,6] prosent.

Olje

Brent-oljen stiger 0,1 prosent til 55,48 dollar pr. fat. WTI-oljen stiger også 0,1 prosent til 52,12 dollar pr. fat. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 56,11 dollar da børsen stengte torsdag.

Saudi-Arabia skal kutte produksjonen med 1 million fat pr. dag i februar og mars, og samarbeidet med OPEC+ skal ha bedret seg i januar. Commonwealth Bank-analytiker Vivek Dhar forteller at Saudi-kuttene betyr at OPEC+-kuttene vil stige fra 7,2 millioner fat pr. dag i januar til 8,2 millioner fat pr. dag i februar.

Økningen i oljeprisene blir imidlertid utfordret av forsinkelser i utrullingen av coronavaksine i tillegg til nye varianter av viruset.

Analytikere peker på at det at Sør-Afrika-viruset har nådd USA, nye smittetilfeller i Israel tross omfattende vaksinering og distribusjonsproblemer i Europa og USA som nedslående.

– Oljeinvestorenes frykt handler om vaksinenes ytelse og utrullingen av dem. Det er de to synderne som kan forårsake mest skade, sier Stephen Innes i Axi til CNBC.

Asia

I Japan faller Nikkei 1,5 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,2 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,2 prosent, og CSI 300 er ned 0,013 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 0,4 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi-indeksen 2,2 prosent og S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,6 prosent. Straits Times i Singapore er ned 0,3 prosent.

Wall Street

Torsdag ble en god handelsdag på New York-børsen, og alle de toneangivende indeksene stengte opp.

Den brede S&P 500 steg 0,97 prosent.

steg 0,97 prosent. Dow Jones stengte opp 0,99 prosent.

stengte opp 0,99 prosent. Teknologitunge Nasdaq stengte på sin side opp 0,50 prosent.

På makrosiden søkte 847.000 amerikanere om ledighetstrygd for første gang i uken til 23. januar, ifølge tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. På forhånd var konsensus på 875.000.

Antall amerikanere på trygd var mindre enn ventet, og var pr. 16 januar 4,77 millioner mot 5,05 som var ventet. BNP-veksten i landet var i tråd med forventningene, og USAs økonomi vokste med 4 prosent.

Hovedindeksen

Etter en tung start på dagen endte det med opptur på Oslo Børs torsdag – etter seks strake handelsdager med fall. Hovedindeksen endte opp 0,33 prosent til 965,73 poeng, etter å ha vært ned mer enn 1,3 prosent en time etter åpning.

Torsdagens vinner ble Euronext Growth-nykomlingen Horisont Energi. Selskapet, der Øystein Stray Spetalen var ankerinvestor og hvor en rekke kjente navn har slengt seg på, endte opp 34,9 prosent til 84,99 kroner. På sin første handelsdag onsdag endte ammoniakkaksjen opp hele 232 prosent til 63 kroner.

ArcticZymes Technologies var en av aksjene som falt mest. Biotekselskapet endte ned 12,3 prosent til 62,60 kroner, til tross for at selskapets fjerdekvartalstall viste vekst for både omsetning og resultat. På ett år er aksjen imidlertid opp 869 prosent.

Dette skjer i dag – fredag

Resultat pr. 4. kv.

SeaBird Exploration: Kl. 08.00 webcast

TECO 2030

Makro

Norge: Kredittindikator desember, kl. 08.00

Norge: Pengemengde november, kl. 08.00

Norge: Registrert ledighet, kl. 10.00

Japan: KPI Tokyo-området, kl. 00.30

Japan: Arbeidsledighet desember, kl. 00.30

Japan: Industriproduksjon desember, kl. 00.50

Frankrike: BNP 4. kv., kl. 07.30

UK: Nationwide boligpriser januar, kl. 08.00

Tyskland: Importpriser desember, kl. 08.00

Spania: BNP 4. kv., kl. 09.00

Spania: KPI januar, kl. 09.00

Tyskland: Arbeidsledighet januar, kl. 09.55

ØMU: M3 pengemengde desember, kl. 10.00

Tyskland: BNP 4. kv., kl. 10.00

Canada: BNP november, kl. 14.30

USA: Privatkonsum og inflasjon (PCE) desember, kl. 14.30

USA: Arbeidskraftskostnader 4. kv., kl. 14.30

USA: Chicago PMI januar, kl. 15.45

USA: Pågående boligsalg desember, kl. 16.00

USA: Michigan-indeks januar, kl. 16.00

Annet

TECO 2030: Årsrapport

BerGenBio: Presentasjon, World Conference on Lung Cancer, Singapore, kl. 02.50

Huddly: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00

Kongsberg Automotive: Ekstraordinær generalforsamling, Oslo, kl. 10.00

Telia: Presentasjon av strategi og drift, kl. 11.00-14.00

Utenlandske

Caterpillar, Chevron, Dtac, Hennes & Mauritz, Stora Enso, Telia