Snart i havn med nytt oppkjøp

Endúr er i sluttfasen av forhandlingne om et potensielt nytt oppkjøp innen marin infrastruktur.

Dersom oppkjøpet lykkes vil det bli signert en aksjekjøpsavtale innen utgangen av februar. Det vil være selskapets tredje oppkjøp under sin nye strategi.

Nylig har det kjøpt både BMO Entreprenør og Artec Aqua.

I henhold til avtalen vil Endúr sikre seg 100 prosent av aksjene i selskapet det jobber med å kjøpe, samtidig som nåværende aksjeeiere i oppkjøpskandidaten forplikter seg til å reinvestere 35 prosent av det totale vederlaget i Endúr-aksjer med en lock-up avtale.

Den foreløpig avtalte transaksjonsverdien verdsetter oppkjøpsmålet til 450 millioner kroner.

Basert på et forventet EBITDA-resultat på rundt 95 millioner kroner for de siste tolv månedene tilsier det en EV/EBITDA multippel på 4.7.

FORNØYD: Hans Olav Storkås, adm. direktør i Endúr. Foto: Jone Frafjord

– Oppkjøpet vil passe svært godt til vår vekststrategi innen marin infrastruktur. Endúrs proforma omsetning for 2020 vil overskride 2 milliarder kroner etter oppkjøpet, noe som innebærer at vi når vårt omsetningsmål for 2022 før tiden. I tillegg har målselskapet levert sterke marginer kombinert med stabil vekst over tid, sier Hans Olav Storkås, adm. direktør i Endúr.

Endelig pris og gjennomføring av oppkjøpet forutsetter en endelig avtale, styregodkjennelse i Endúr, godkjennelse av generalforsamlingen i Endúr og at Endúr har oppnådd tilstrekkelig finansiering av oppkjøpets kontantvederlag.