Fredriksen byr på hele Axactor

John Fredriksens Geveran har fredag lagt inn et bud på alle aksjene i Axactor, som ikke allerede er eid av selskapet. I tilbudet, som er datert til 28. januar, settes prisen til 8,0 kroner pr. aksje, fremgår det av en børsmelding fredag.

I børsmeldingen henvises det til meldingen fra 9. desember 2020 om at Axactor ville ta flere grep for å styrke den finansielle posisjonen til selskapet. Det inkluderte blant annet å utstede nye aksjer til Geveran Trading, en transaksjon som utløste en obligatorisk tilbudsplikt for John Fredriksens selskap.

Tilbudet er godkjent av Oslo Børs og tilbudsperioden er satt fra 29. januar til 26. februar 2021.

Geveran har allerede en eierandel på 44,31 prosent i selskapet, tilsvarende 122 millioner aksjer.

Emisjon trigget tilbud

9. desember rykket Axactor ut og meldte om en aksjeemisjon i flere steg, blant annet for å øke aksjonæravkastningen gjennom fortsatt vekst. Tiltaket medførte blant annet at Geveran først mottok 50 millioner aksjer verdt 400 millioner kroner, som oppgjør for kjøpet av de resterende 50 prosent av aksjene i Axactor Invest.

Det var dette grepet som fremtvingte et frivillig tilbud på alle de utestående aksjene i Axactor for Geveran.

Transaksjonen medførte at Axactors egenkapital ble styrket med 1,1 milliarder kroner, der 579 millioner ble knyttet til gevinst ved oppkjøpet av selskapet, mens en påfølgende egenkapitalutvidelse utgjorde 534 millioner.