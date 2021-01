Elon Musk oppdaterte Twitter-bioen – sendte bitcoin opp 17 prosent

Verdens rikeste mann, Elon Musk, har kanskje en av de mektigste Twitter-kontoene i verden, i hvert fall når det kommer til å flytte verdier.

Fredag formiddag oppdaterte Musk sin Twitter-biografi, altså den lille beskrivelsen som dukker opp under kontonavnet, til «#Bitcoin». Resultatet ble en umiddelbar oppgang i kursen på den digitale kryptovalutaen på opp mot 17 prosent, noe som la til om lag 100 milliarder dollar i «myntens» totale markedsverdi på under en time.

Dogecoin

En kan også peke på at bitcoin-oppgangen kan skyldes at den mindre seriøse kryptovalutaen «Dogecoin» har steget mer enn 800 prosent etter at Reddit-forumet som står bak Gamestop-oppgangen skal ha spekulert i å gjøre Doge til den «nye Gamestop-aksjen».

Også her står imidlertid Musk i kulissene, der verdens rikeste mann publiserte en twitter-melding med et bilde av magasinet «Dogue». Musk har også tidligere sendt Doge-kursen opp via Twitter-meldinger og memes.

pic.twitter.com/a6kmk0PEgM — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

Det er heller ikke første gang Elon Musks diffuse Twitter-oppdateringer har ført til enorme verdiforflytinger.

Som for eksempel da det relativt ukjente lille amerikanske medisinutstyrsselskapet Signal Advance økte 1500 prosent på børsen etter at Musk tweetet «Bruk Signal», og refererte til en mobilapp med samme navn som lar brukere sende krypterte meldinger.

Use Signal — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

Gamestonks

Et annet eksempel kan vi ta fra tidligere denne uken da Musk tweetet «Gamestonks!!», en referanse til Gamestop-aksjen som har steget enormt de siste dagene, og lenket til Reddit-forumet som står bak oppgangen. Tweeten helte bensin på det allerede voksende bålet, og førte til nok en kraftig kursoppgang for aksjen i etterhandelen på Wall Street som holdt seg oppe til markedet åpnet dagen etter.