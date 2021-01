Dette er Goldmans sjefstrateg aller mest bekymret for

Sjefstrateg David Kostin i Goldman Sachs er bekymret for aksjer med høye multipler og den økte risikoen i det bredere markedet.

Han peker imidlertid på at den aktiviteten som foregår i såkalte «penny stocks» er liten i den store sammenhengen og ser ikke noen stor risiko for at det skal påvirke det bredere markedet.

Han peker også på fenomenet med høy prising av selskaper som ikke tjener penger, men at heller ikke det utgjør noen stor risiko for det bredere markedet.

– Generelt, ja, det er ulike lommer vi er bekymret for, men det har ingen stor konsekvens.

P/S på over 20 bekymrer

Det han er bekymret for er aksjene som aksjene som handles til mer enn 20 ganger selskapets inntekter (P/S).

– Det er en ekstremt høy multippel, sier han, og peker på at de utgjør 10 prosent av markedet.

– Det er den største bekymringen jeg har, sier han til Bloomberg.

I videoen over diskuterer han også effektene av lavere renter og de generelle utsiktene for 2021.