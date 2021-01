Stjerneforvalter for Fredriksen: Papirgevinster på nesten 1 milliard

Investeringsselskapet Aeternum Capital er initiert av stiftelser etablert av skipsreder John Fredriksen på vegne av familien.

Vegard Søraunet, som har mange års forvaltningserfaring under Odin Fund Management, meldte i fjor overgang til Fredriksen. Etableringen av Aeternum er hans første grep, og investeringsselskapet skal fokusere på langsiktig verdiskaping gjennom eierskap i nordiske selskaper.

– Aeternum skal være den aktive eieren som mange selskaper ønsker å ha – en som gir industriell input tilbake og som kan bidra til å fasilitere vekst innen nye produkter, tjenester og geografiske markeder, sier Vegard Søraunet, leder i Aeternum Capital.

785 MILLIONER KRONER: Investeringsselskapet til John Fredriksen, Aeternum Capital, som ledes av Vegard Søraunet kan allerede skilte med en papirgevinst på 785 millioner kroner. Foto: Aeternum Capital

Treffer blink: 785 millioner i papirgevinst

Selskapet har gjort sine første investeringer i Euronext Growth-noterte Elektroimportøren og Itab Shop Concept som er notert på Nasdaq Nordic i Stockholm.

Aeternum kom inn på eiersiden i Itab da kursen lå på 7,5 svenske kroner. Siden har kursen steget med 186 prosent etter positivt resultatvarsel til 21,45 kroner hvilket gir en gevinst på 760 millioner kroner.

– ITAB er et glemt og oversett kvalitetsselskap som er på en endringsreise med ny ledelse. Med vår inntreden som ny hovedeier, løser vi balanse- og eierstyringsproblemene de har i dag, sier Søraunet, som også trer inn som nytt styremedlem i ITAB.

Itab vil også fusjonere selskapets A- og B-aksjer for å gjøre selskapet mer aksjonærvennlig.

I Elektroimportøren gikk investeringsselskapet inn 95 millioner kroner, og siden Aeternums inntreden har selskapet gitt en papirgevinst på 26 millioner kroner.

– Elektroimportøren er et kvalitetsselskap med solid ledelse som skal vokse og bredde ut sitt geografiske- og tjenesterelaterte nedslagsområde. Som en av hovedeierne ser vi frem til å støtte dem på denne reisen, fortsetter Søraunet.

Henter toppfolk fra bransjen

En av rekrutterte til Fredriksen-selskapet er Gaute Gillebo (40) som vil tiltre som investeringsdirektør og partner april 2021. Gillebo har lang erfaring i bransjen, og er i dag leder i investeringskomiteen i private equity-selskapet Herkules.

Anthea Arff-Pettersen (31) er ansatt som Investment Manager i selskapet. Også hun har akkumulert mye erfaring fra bransjen gjennom Schroders og M&G Investments, samt private equity-selskapet Credo Partners.

– Det er et veldig solid team med god track-record som allerede er på plass, og jeg gleder meg til å delta i utviklingen av Aeternum i årene som kommer. Dette er et viktig og langsiktig initiativ for oss i familien, sier Kathrine Astrup Fredriksen.

– Vi har over tid måttet la flere gode investeringsmuligheter passere som ikke har passet helt inn i mandatet til Seatankers. Gjennom Aeternum ønsker vi nå å diversifisere vår portefølje ytterligere, og aktivt jobbe på tvers i Norden med å finne og utvikle ledende nordiske selskaper med globale ambisjoner, fortsetter hun.

Søraunet understreker i en kommentar i pressemeldingen at selskapet vil skille seg fra private equity til tross for at de har hentet inn ledende personer fra bransjen.

– Det aktive evighetsperspektivet er unikt i norsk sammenheng og en forutsetning for å lykkes med langsiktig verdiskaping og videreutvikling av selskaper med et uforløst potensial. Vår filosofi bygger på sterk involvering i strategi og utvikling, og til forskjell fra private equity så trenger vi ikke å selge oss ut, sier Søraunet.

Erfarent rådgivende styre