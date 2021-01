Finanstilsynet undersøker den ville handelen

Støvet er i ferd med å legge seg etter den ville handelen i GameStop-aksjen. Nå stilles det ifølge Bloomberg spørsmål om det er behov for flere reguleringer - eller mindre (se video over).

Noen brukere av Robinhood-appen er rasende etter at handelsplattformen la begrensninger på handelen (se video under) og krever at Robinhood-sjefen, Vlad Tenev, må i fengsel.

Nå uttaler også fremstående politikere seg i saken.

Se også i videoen under om at Robinhood hentet 1 milliard dollar fra investorer, og hvorfor det var helt nødvendig.

Se også intervjuet med Jaime Rogozinski under. Han er gründeren av aksjeforumet WallStreetBets. Utviklingen har overgått alt han hadde drømt om.