GameStop-rallyet den siste uken er ifølge eksperter et tegn på at markedet er i bobleterritorium.

Lenge før GameStop, AMC-aksjen og Dogecoin skjøt i været har det vært ekstreme utslag i aksjemarkedet. Airbnb, DoorDash og andre start-ups uten inntjening har skutt rett i været ved børsnotering. Tesla er verdt mer enn alle andre bilprodusenter til sammen.

– Jeg tror vi har hatt en boble i lengre tid. Dette er bare toppen av isfjellet. Når markedet kommer ut av kontroll som dette, er det et tegn på at du bør være urolig, sier Richard Fisher, tidligere sjef i Dallas Federal Reserve, til CNN.

Blow-off top

GameStop-aksjen har klatret 1.550 prosent hittil i år, og 7.500 prosent siste 12 måneder. Konsernsjefen i selskapet har nå nesten 1 milliard dollar til sitt navn – det til tross for at spillselskapet taper penger hvert kvartal.

– Noen kommer til å få svi for dette. Enkelte kommer til å komme inn helt mot slutten når aksjen er høyt priset og bli brent, sier Fisher.

Det amerikanske finanstilsynet – SEC – advarte også mot investering i volatile aksjer og sa at det «kan føre til raske og alvorlige tap for investorer og undergrave tilliten i markedet».

Fisher tror det er en viss sosial dynamikk og et hint av ideologi i det som skjer i GameStop-aksjen.

– Reddit-brukerne har sett de rike bli ekstremt rike ved hjelp av billige penger, og de vil ha en del av kaken de også. Det er et tegn på at vi er ved en blow-off top, sier han.

Ser bobletendenser

– Deler av markedet er i bobler, men sjansen er liten for at de tar med seg hele markedet når de sprekker, sier David Kostin, sjeføkonom for amerikanske aksjer i Goldman Sachs, i et notat.

Meglergiganten peker på at den enorme interessen for skallselskaper (Special Purpose Acquisition Companies – SPAC), samt interessen rundt selskaper med negative resultater, er foruroligende.

– Dette er ikke en god tid å kjøpe aksjer på. Men det er kanskje OK å bli i markedet, sier Robert Shiller, nobelprisvinnende økonom tilknyttet National Bureau of Economic Research.