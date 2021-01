Det er mange likheter mellom coronaviruset og spanskesyken som rammet verden for drøye 100 år siden:

En verdensomspennende pandemi, ny teknologi, en transportsrevolusjon, politisk polarisering, nye internasjonale rivaliseringer og et aksjemarked på speed.

Den gang ble rundt 500 millioner mennesker smittet i perioden fra 1918 til 1920 og flere titalls millioner døde. Årene som fulgte var imidlertid preget av økonomisk og kulturell velstand.

Det kan bli noe lignende etter coronapandemien er over, mener eksperter.

– Hvis vi ser på balansene til JPMorgan eller Barclays har de enorme mengder kjøpekraft. Konsumentene reduserer lånene sine og øker innskuddene. Mindre bedrifter gjør det samme, sier Jes Staley, konsernsjef i Barclays, til CNBC.

Han legger imidlertid til at den største risikoen ikke er økonomisk, men sosial.

Han mener folk kan føle at de blir etterlatt, og henviser til urolighetene som har preget USA det siste året – sist eksemplifisert gjennom stormingen av Kongressen der fem mennesker mistet livet.

Økt risiko

Nå som da står den globale økonomien overfor vanskelige pengepolitiske avgjørelser. Nullrenter og svimlende krisepakker preger markedet.

– Når nedstengningene stopper og pengebruken øker vil det bli økt risiko for feil fra politikerne, sier Stephen King, seniorøkonom i HSBC.

Han understreker at en innhenting etter pandemien vil rettferdiggjøre økte aksjepriser, og at det nå ser ut til at de som eier aksjer er de store vinnerne av coronapandemien.

– 20-årene kan ha vært glade for noen og spanskesyken ble temmet, men tiåret var preget av politiske, finansielle og personlige omveltninger, sier King, og advarer:

– Det er bare å juble for at aksjemarkedet nå viser motstandsdyktighet og at vi kan få en økonomisk opptur etter pandemien. Men forbered deg på muligheten av at alt ender i tårer, sier King.