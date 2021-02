– Indeksfondene kjører ikke boblene

For at en aksje skal være aktuell for et indeksfond må den være tatt opp i en underliggende indeks. På Oslo Børs kan det for eksempel være hovedindeksen med alle aksjene på hovedlisten eller OBX-indeksen med de 25 mest omsatte aksjene. Det finnes også fond som vekter seg mot bransjeindekser, for eksempel teknologi som inneholder aksjer fra hele verden.