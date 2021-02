Kitron (kjøp, kursmål 24): Kitron har guidet på at 2020 var et ekstraordinært bra år og at 2021 blir et noe mer normalt år. Analytikerne venter et lite fall i EPS fra ca. 1,26 til 1,17. Ifølge Norne Securities er aksjen likevel rimelig med en P/E på ca. 14 og en direkteavkastning på ca. 4,2 prosent.