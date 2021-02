– Vi har alt fra spareavtaler på 1 000 kroner pr. måned til større institusjoner som stiftelser, seriøse rådgivere, kraftselskaper og pensjonskasser. En diversifisert kundebase gjør fondet mindre sårbart for store bevegelser på kundesiden. De aller fleste har investert for å være med på en reise over tid og det gjør at vi kan tenke langsiktig.