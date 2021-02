Norwegian-ledelsen kan få solid motstand

Jonson mener det er en oppfattelse i sfæren rundt Norwegian at egenkapitalemisjonen – den rettede kapitalinnhentingen på 3 milliarder kroner – allerede ligger an til å bli betydelig overtegnet. Det betyr at det ikke vil bli noe problem for Norwegian å hente inn ny egenkapital, men deri ligger det et nytt problem, ifølge Jonson: