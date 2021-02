Nærmere halvparten av selskapene i S&P 500-indeksen har nå levert resultater for fjerde kvartal 2020. Ifølge sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank ligger det samlet sett an til en inntjeningsvekst på 1,5 prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2019. Uten den svake energisektoren ville veksten vært hele 5 prosent år over år.