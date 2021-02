Tirsdag ble det kjent at matleveringsplattformen Glovo har valgt StrongPoint Order Picking Solution til sitt foretrukne plukksystem. Glovo omtales som en såkalt «enhjørning», med en estimert selskapsverdi på over 1 milliard dollar. Nyheten bidro til å løfte aksjen over 11 prosent og onsdag klatret aksjen ytterligere 18,4 prosent til 25,70 kroner.