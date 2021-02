– Dette er selvsagt tøft for ØPDs ansatte og andre interessenter som påvirkes av beslutningen, men som representant for alle Endurs ansatte, aksjonærer og långivere ville det vært uansvarlig å fortsette å tappe lønnsomme deler av Endur for kapital for å holde en ulønnsom virksomhet flytende, skriver konsernsjef Hans Olav Storkås.