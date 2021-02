Her er Sisseners favorittaksjer for februar

Forsikringsselskapet Prudential var fondets svakeste posisjon med et kursfall på 13 prosent. Prudential annonserte planer om å skille ut og børsnotere selskapets eierpost i det amerikanske livselskapet Jackson, og redegjorde også for en emisjon i forbindelse med børsnoteringen. Sissener mener børsnoteringen vil være positiv for Prudential på mellomlang sikt da selskapet hovedsakelig vil få en eksponering mot det sterkt voksende markedet i Asia for spare- og forsikringsprodukter.