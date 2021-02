Tror på aksjefest i år

«Vi tror det globale aksjemarkedet vil ha solid utvikling gjennom 2021. Det vil sette den overordnede tonen for Oslo Børs. Hvorvidt Oslo Børs utvikler seg sterkere eller svakere enn markedet for øvrig vil bestemmes av oljeprisen. Når vi har en nøytral holdning til det norske aksjemarkedet i vårt markedssyn skyldes det at vi er usikre på om oljeprisen har mye mer å gå på», skriver strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen i en rapport.