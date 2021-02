Analytikere anbefaler fem aksjer

Needham-analytikeren Rajvindra Gill trekker frem nederlandske NXP Semiconductor som en god kjøpskandidat. Gill mener at etterspørselen etter halvledere har styrket seg og at tilbudssiden er lav. Han trekker også frem at NXP ekspanderer kraftig og har et kursmål på 223 dollar, tilsvarende en oppside på 28 prosent.