Berenberg mener også at Aker Carbon Capture har en ledende teknologi og at det er det eneste noterte «pure-play» CCUS-fokuserte selskapet. Deres basiscase anslår at 75 prosent av International Energy Agencys (IEA) langsiktige CCUS-anslag blir oppnådd, som tilsier at sektoren kan generere 10 milliarder euro i omsetning i 2030.