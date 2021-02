For å tilrettelegge for en styresammensetning som tilfredsstiller de krav som følger av allmennaksjeloven, foreslås det at Fredrik Cassel og Michiel Kotting fratrer som styremedlemmer, og at Lori Wright og Joanne Bradford velges som nye styremedlemmer for perioden frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2022, skriver TDN.