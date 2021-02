Credit Suisse peker på at DNB-konsensus venter at bankens netto renteinntekter (NII) vil vokse med 4/5 prosent i 2022/2023, og meglerhuset mener markedet dermed allerede har priset inn fordelene av de to første forventede renteøkningene fra Norges Bank, som ventes i henholdsvis første halvår og andre halvår 2022.