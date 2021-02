Fredagens innsidekjøp

Kongsberg Gruppen kjøpte 19. februar 2021 9.783 egne aksjer til snittkurs 173,45 kroner, og eier etter dette 530.626 egne aksjer under tilbakekjøpsprogrammet for 2020-21. I tillegg eier Kongsberg Gruppen 3.372 egne aksjer holdt for andre formål.