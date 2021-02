Resultatnedgang for Axactor

Axactor oppnådde totale inntekter på 58,5 millioner euro i fjorårets siste kvartal. Til sammenligning var inntektene 74,8 millioner euro i samme kvartal året før.

Det fremgår av selskapets kvartalsrapport fremlagt onsdag morgen.

EBITDA ble 21,3 millioner euro mot 23,8 millioner euro i fjerde kvartal året før. Cash EBITDA var 63,8 millioner euro i kvartalet, mot 66,8 millioner euro samme kvartal året før.

«Til tross for positiv underliggende utvikling i alle tre forretningssegmentene, fortsetter coronapandemien å påvirke Axactors tall. Som et resultat bokførte Axactor nedskrivninger på NPL-porteføljen med 9 millioner euro i kvartalet», opplyser selskapet i børsmeldingen.

Resultat før skatt endte på 0,7 millioner euro mot 8,5 millioner euro i fjerde kvartal året før, og 2020 som helhet endte med et underskudd på 28,4 millioner euro. Til sammenligning fikk Axactor et resultat før skatt på 32,6 millioner euro i 2019.

Lavere porteføljekjøp

Coronakrisen har ført til lavere investeringer i misligholdte porteføljer og i løpet av fjerde kvartal 2020 kjøpte Axactor porteføljer for 21,9 millioner euro. Det er en stor nedgang fra samme tid året før da porteføljekjøpene beløp seg til 95,4 millioner euro.

For året sett under ett har Axactor kjøpt porteføljer for 208 millioner euro, en nedgang fra 398 millioner euro året før.

– Med restruktureringen og ytterligere forbedring av vår markedsledende innkrevingsplattform, er Axactor godt posisjonert for å dra nytte av den forventede veksten i 3PC og NPL-volumer, sier konsernsjef Johnny Tsolis i børsmeldingen.

– Gitt dagens markedsforhold, forventer vi et økt volum av avtaler mot slutten av året, sier Tsolis videre.

Axactor (Mill. euro) 4. kv./20 4. kv./19 Totale inntekter 58,5 74,8 Totale driftskostnader 37,2 51,0 EBITDA 21,3 23,8 Resultat før skatt 0,7 8,5