Mot oppgang fra start på Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading går det mot oppgang på 0,15 prosent fra start på Oslo Børs. Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner flatt i dag, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,2] prosent.

Olje

Et fat brentolje koster i skrivende stund 64,89 dollar pr. fat, ned 0,3 prosent. WTI-oljen koster 61 dollar pr. fat, ned 0,3 prosent. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 65,40 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte i går.

Råoljelagrene i USA steg med 1 million fat i forrige uke, ifølge American Petroleum Institute (API). Analytikerne ble tatt på sengen og trodde på forhånd at lagrene skulle falle med 5,2 millioner fat.

Ifølge Energy Information Administration (EIA) falt oljeproduksjonen i USA med 200.000 fat pr. dag som følge av sprengkulden i Texas. Temperaturene er nå tilbake til mer normale nivåer på rundt 15 plussgrader, men selskapene vil bruke tid på å reparere skadene kulden har forårsaket.

– Nøkkelspørsmålet er hvor raskt amerikansk oljeproduksjon vil innhente seg, sier analytiker Vivek Dhar i Commonwealth Bank ifølge Reuters.

Asia

I Japan synker Nikkei 1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,4 prosent.

Shanghai Composite og CSI 300 i Kina faller henholdsvis 1,9 og 2,4 prosent.

Hang Seng i Hongkong faller 2,7 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi-indeksen 1,8 prosent og S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned om lag 0,9 prosent. Straits Times i Singapore stiger 1,2 prosent.

Bloomberg rapporterte tidligere onsdag at myndighetene i Hongkong vurderer å øke skatten på aksjetransaksjoner til 0,13 prosent fra 0,10 prosent. Fallet på børsen tiltar etter lunsjpausen, og handler nå ned 3,0 prosent for dagen. Selve børsoperatøren faller 11 prosent.

Wall Street

Teknologiaksjene falt på Wall Street for andre dag på rad, mens markedet vender seg mot verdiaksjer.

Dow Jones var opp 0,04 prosent til 31.535,44 poeng.

var opp 0,04 prosent til 31.535,44 poeng. S&P 500 steg 0,13 prosent til 3.881,35 poeng.

steg 0,13 prosent til 3.881,35 poeng. Teknologitunge Nasdaq Composite krympet 0,50 prosent til 13.465,20 poeng.

I tirsdagens innlegg til det amerikanske senatet, forklarte Jerome Powell at både inflasjonen og sysselsettingen ligger godt under sentralbankens målsetninger.

«Sentralbanken er dedikert til å bruke hele verktøykassen for å sikre økonomien og at bedringen fra denne vanskelige perioden vil være så robust som mulig», sa Powell.

Tesla-aksjen lå lenge an til å stenge med et solid fall for andre dag på rad. Da New York-børsen stengte hadde imidlertid tapet blitt hentet inn og endte med en mer moderat nedgang på 2,2 prosent.

Hovedindeksen

Tirsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,4 prosent før den sluttet på 1.007,47 poeng. Det er den høyeste sluttnoteringen noensinne. Det ble omsatt aksjer for litt over 9,4 milliarder kroner.

Quantafuel hadde driftsinntekter på 2,3 millioner kroner i fjerde kvartal 2020. Nettoresultatet endte på minus 27 millioner kroner, mot et negativt resultat på 16 millioner kroner i samme periode året før. Aksjen falt 7,1 prosent til 58,50 kroner.

I fjerde kvartal 2020 omsatte Tomra for 2,7 milliarder kroner, opp fra knappe 2,6 milliarder i samme periode året før. Ebitda var i perioden på rekordhøye 505 millioner kroner, opp fra 408 millioner kroner for et år siden. Også kontantstrømmen fra driften var rekordhøy. Den endte på 890 millioner kroner, sammenlignet med 600 millioner i fjerde kvartal 2019. Aksjen falt 0,2 prosent til 373,10 kroner.

I fjerde kvartal 2020 fikk Bakkafrost et operasjonelt driftsresultat på 89 millioner danske kroner, mot 415 millioner danske kroner i samme periode året før. Ifølge TDN Direkt var det ventet et operasjonelt driftsresultat på 124 millioner danske kroner og driftsinntekter på 1,25 milliarder. Aksjen falt 0,8 prosent til 655 kroner.

Dette skjer i dag – onsdag

Resultat pr. 4. k.:

Asetek: Kl. 07.00, pres. 4. mars