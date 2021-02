– Hvis du holder på disse aksjene må du tåle at det svir

Aksjemarkedet har vært svært volatilt de seneste dagene og vekst- og grønne aksjer har virkelig fått svi. På Oslo Børs fikk blant annet Røkke-selskapene Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture rundjuling på tirsdag og falt henholdsvis 14,2 og 13,4 prosent. Profilerte selskaper som Rec Silicon, Nel og Kahoot falt 12,6 prosent, 6,7 prosent og 5,4 prosent.

Flere av de såkalt «grønne aksjene» stupte og Jan Petter Sissener kom med en klar oppfordring om hva investorene burde gjøre: – Selg dem.

Vekstaksjer var også tema i CNBCs «Mad Money»-program med programleder, og tidligere hedgefondforvalter, Jim Cramer i spissen. Han hadde også en klar beskjed til investorene som fortsatt velger å vekst-aksjer.

«Hvis du velger å holde på vekst-aksjene dine må du tåle at det svir, akkurat som det gjorde sent i 2015 og tidlig i 2016. Det var den forrige store perioden for denne typen aksjer», uttaler han i programmet.

– Ikke for sent å selge

Kort tid etter at de amerikanske børsene stupte fra start tirsdag gikk FED-sjefen Jerome Powell på talerstolen og uttalte at han ville holde rentene på et lavt nivå. Det minsket fallet og Dow Jones stengte opp 0,05 prosent, S&P 500 steg 0,13 prosent, mens Nasdaq falt 0,5 prosent.

«Etter tirsdagens sene forbedring er det ikke for sent å selge de dyreste vekst-aksjene du har, men for de gode vekstaksjene definerer jeg meg selv fortsatt som en kjøper», uttaler Cramer.

Programlederen begrunner kjøpsviljen med at han liker vekstaksjer både når risikoen er høy og lav. Han legger samtidig til at den store utfordringen for vekst- og grønne aksjer er økte renter.

«FED-sjefen har bestemt at renten fortsatt skal holdes lav, blant annet fordi det er mange arbeidsledige, men det vil komme et tidspunkt da disse vekst-aksjene vil bli helt håpløse», påpeker han.