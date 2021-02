Mot solid opptur fra start på Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading går det mot oppgang på 1 prosent fra start på Oslo Børs. Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,8 prosent, eller innenfor intervallet [0,6, 1] prosent.

Olje

Et fat brentolje koster i skrivende stund 67,40 dollar pr. fat, opp 0,2 prosent. WTI-oljen koster 63,52 dollar pr. fat, opp 0,1 prosent. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 66,60 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte i går.

Oljeprisene klatrer for fjerde dag på rad til høyeste nivå på 13 måneder, støttet av lavere produksjon i USA som følge av sprengkulden i Texas.

Federal Reserve kom i går med melding om at renten vil forbli lav og det motiverte investorene.

– Kommentarene fra Fed-sjef Jerome Powell tidligere i uken har muligens hjulpet, men sentimentet i oljemarkedet har også blitt mer bullish, med forventninger om strammere oljebalanse, sier ING-analytikere i et notat.

Oljeproduksjonen i USA har falt med 10 prosent, eller 1 million fat pr. dag, i forrige uke, ifølge Energy Information Administration (EIA). Dette er laveste nivåer siden september 2008.

– Investorene fokuserer på oppsvinget i etterspørsel, ettersom vaksineutrulling og nedgang i covid-19-tilfeller gir et fremblikk på oljesektoren etter pandemien, sier analytiker David Lennox i Fat Prophets til Platts torsdag.

OPEC+ møtes neste gang 4. mars. Gruppen vil diskutere en gradvis lemping på produksjonskuttene fra april etter innhentingen i oljeprisen.

Asia

I Japan klatrer Nikkei 1,5 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,4 prosent.

Shanghai Composite og CSI 300 i Kina stiger henholdsvis 0,9 og 1,1 prosent.

Hang Seng i Hongkong stiger 2 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi-indeksen 3 prosent og S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,8 prosent. Straits Times i Singapore stiger 1,6 prosent.

Wall Street

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,99 prosent til

steg 0,99 prosent til Dow Jones steg 1,35 prosent

steg 1,35 prosent S&P 500 endte opp 1,13 prosent

Flyprodusenten Boeing var dagens vinner etter en oppgang på 8,2 prosent. På toppen av vinnerlisten var cruiseselskapet Norwegian Cruise Line med et hopp på 9,2 prosent. Det var også høy fart i flyaksjene, der United Airlines steg 8,6 prosent.

Tesla hoppet 6,2 prosent til 742,0 dollar. GameStop-aksjen fikk fart i seg mot slutten av dagen og stengte opp 103,9 prosent til 91,7 dollar.

Hovedindeksen

Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen med en oppgang på 0,6 prosent til 1013,6 poeng.

Biotekselskapet Nordic Nanovector ble dagens taper etter å ha falt 15,8 prosent som følge av at selskapet hentet inn 361 millioner i en emisjon. Selskapet hentet inn i 361 millioner kroner.

Videokonferanseselskapet Cyviz steg fra start onsdag etter at selskapet i morgentimene presenterte avtale med tech-gigant Microsoft. Kursen steg 19,3 prosent.

Salatselskapet Kalera steg over 11,6 prosent til tross for at selskapet tapte 27 millioner kroner i fjerde kvartal som følge av pandemien. Selskapet meldte i morgentimene at det har kjøpt opp frøprodusenten Vindara.

ESG-nykommer Cambi meldte i morgentimene før børsen åpnet om ny banebrytende kontrakt. Aksjen klatret markant etter nyheten, og endte opp 18,0 prosent.

Dette skjer i dag – torsdag

Resultat pr. 4. kv.:

AqualisBraemar LOC: Kl. 06.00, webcast kl. 14.00

Salmar: Kl. 06:30, webcast kl. 08:00

Höegh LNG Holdings: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Mintra Holding: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Jinhui Shipping and Transportation: Kl. 08.00, Zoom kl. 09.00

Napatech: Kl. 08.00, webcast/tlf kl. 09.00