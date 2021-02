Harald Moræus-Hanssen advarer: – Det er bobletegn

I et intervju med DN sier investor Harald Moræus-Hanssen at han frykter at både valuta- og aksjemarkedene vil kollapse. Milliardæren reagerer på strømmen av store og små selskaper som har gått på børs og hentet inn store summer samtidig som verdsettelsen av de mange unge og uprøvde selskapene har skutt i været.

– Delaktigheten i kapitalmarkedene nå blir større og større. Vi ser nå en delaktighet blant småsparere og småinvestorer som er på et nivå som er symptomatisk for også tidligere tider hvor det har vært skummelt å være i kapitalmarkedet, sier Moræus-Hanssen til DN.

– Du mener det er et bobletegn når mange småsparere interesser seg for aksjer?

– Ja, det er bobletegn. Det har tradisjonelt vært det, i hvert fall, sier Moræus-Hanssen.