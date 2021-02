Nordea Markets: – Denne aksjen kan doble seg

Nordea Markets har gått ut med en kjøpsanbefaling på Axactor hvor analytikerne Ulrik Zürcher og Rikard Strand har regnet seg frem til et kursmål på 17 kroner, skyhøyt over nivået aksjen omsettes for på Oslo Børs.

Torsdag omsettes aksjen for 8,63 kroner, opp 5,0 prosent. For at kursmålet skal innfris må aksjen doble seg fra dette nivået.

Tallknuserne mener Axactor er i posisjon til å dra nytte av et kommende bull-marked for misligholdte eller tapsutsatte lån, noe de tror kan gi en solid avkastning til aksjonærene over flere år.

Videre forventer Nordea Markets at Axactor vil håndtere syklusen for misligholdte engasjement ganske aggressivt.

Onsdag denne uken la presenterte Axactor sine kvartalstall. Resultat før skatt endte på 0,7 millioner euro i fjerde kvartal 2020, mot 8,5 millioner euro i samme kvartal året før. 2020 som helhet endte med et underskudd på 28,4 millioner euro. Til sammenligning fikk Axactor et positivt resultat før skatt på 32,6 millioner euro i 2019. Egenkapitalavkastningen for 2020 ble minus fem prosent.