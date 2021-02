Grønne aksjer har gått på en smell på Oslo Børs og Euronext Growth. I Uken oppsummert var Trygve Hegnar krystallklar på hvordan det kommer til å gå.

– Det er en sånn bølge av grønne selskaper. Det er feil. De fleste kommer til å gå under fordi at inntektene er jo ikke morgen eller neste år. Inntektene er om tre, fire, fem, seks år. Det sier mange også. Det er lang tid. Vi skal investere, vi skal utvikle, vi skal drive og det tar land tid. De fleste kommer til å gå over ende og ikke tjene penger, så de er vi ferdige med. Og det grønne skiftet – det er ikke jeg sikker på, sa Hegnar.

– Jeg er ikke helt sikker på om folk vet hva det er, la han blant annet også til.

Mer i videoruten over eller i podcasten under.

Boligprisene i Norge stiger videre og hvordan det gikk i februar får vi vite onsdag 3. mars. Trygve Hegnar tror på oppgang på 1 til 2 prosent i februar, og at boligprisene kommer til å stige videre. Forklaringen er, ifølge Hegnar, at det er for lite tilbud, særlig i Oslo, og det kommer til å fortsette.

Og det stiger i de fleste landene rundt oss også. Irland er det eneste OECD-landet med fall i boligprisene de siste året.

Men hvorfor er det boligprisene som stiger og alt annet er fælt?

– Det er fordi folk har mer penger til disposisjon. Husholdningene bruker mindre penger. De reiser mindre på fly. De reiser mindre med bil. De tar mindre ferie. De er ikke i restauranter og bruker penger. Mer penger er spart opp og rentene er lave. Og så tenker de at da kan jeg heller bruke penger på bolig, forklarer Hegnar også.

Hør det hele på podcast. Hør også podcasten om 50 år med Kapital, og om det Trygve Hegnar husker best gjennom 50 år med Kapital - og hva som har vært det morsomste.