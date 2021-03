Jack Ma inne i varmen igjen etter Xi Jinping-bemerkning

Jack Ma, Kinas rikeste mann, er inne i varmen igjen.

Torsdag ble Alibaba nevnt av Xi Jinping, president i Kina, som en av hundrevis av selskaper som har bidratt til å utslette ekstrem fattigdom i landet.

«Alibaba er en modell for nasjonal fattigdomslindring», het det i bemerkelsen selskapet mottok fra myndighetene.

Selskapet fikk også kudos for sitt arbeid av kinesisk media etter det har hjulpet bønder med å selge jordbruksprodukter for 155 milliarder dollar gjennom sin nettbutikk.

Myndighetene har i lengre tid hatt en feide gående med Jack Ma og hans Ant Group. Ma ønsker å notere Ant Group på flere børser i Kina, men etter å ha vært litt for frittalende møtte han den kinesiske døren.

– Så lenge Big Tech-selskapene forholder seg slik myndighetene ønsker vil de bli spart for ytterligere tukt fra lederne, sier Alex Capri, forsker ved Asia-baserte Hinrich Foundation.

Han understreker imidlertid at dette ikke er noen oppmykning i myndighetens harde linje mot Big Tech. De kinesiske myndighetene mener Big Tech har for mye makt over det finansielle systemet i Kina, og legger derfor bissel i munnen på de største selskapene.