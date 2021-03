På lørdag publiserte den berømte investoren Warren Buffett (90) sitt årlige brev til aksjonærene i investeringsselskapet Berkshire Hathaway sammen med årsregnskapet for selskapet.

I regnskapet kommer det blant annet frem at selskapet har kjøpt tilbake aksjer for 24,7 milliarder dollar, tilsvarende om lag 213 milliarder kroner, noe som er en rekord for selskapet.

Driftsresultatet endte på 21,9 milliarder dollar i 2020, en nedgang på omtrent ni prosent.

Stor feil

I brevet til aksjonærene skriver Buffett at han gjorde en «stor feil» da selskapet kjøpte opp stålprodusenten Precision Castparts (PCC) i 2016, som i regnskapet for 2020 ble nedskrevet med rundt 11 milliarder dollar, tilsvarende 95,3 milliarder kroner.

– Ved kjøp av PCC kjøpte Berkshire et fint selskap - det beste i sin bransje, skriver Buffett i brevet.

Investorguruen skriver at han hadde rett i å konkludere med at PCC over tid ville gi en god avkastning på de netto materielle eiendelene distribuert i sin virksomheten, men at han tok feil på verdisettingen av selskapet.

– Jeg tok feil da jeg vurderte gjennomsnittet av fremtidig inntjening og følgelig feil i beregningen av den riktige prisen å betale for virksomheten, skriver Buffett, og konkluderer med at PCC er langt fra den største feilen han har gjort, men innrømmer at det er en stor en.

Fraråder obligasjoner

I brevet skriver Buffett blant annet også at han fraråder investeringer i obligasjoner, og gjentar anbefalingen om å investere bredt og langsiktig.

– Investorer i renteinstrumenter over hele verden, om det er pensjonsfond, forsikringsselskaper eller pensjonister, går en dyster fremtid i møte, heter det i brevet.

Warren Buffett er verdens syvende rikeste person og en av verdens mest kjente investorer. Det årlige aksjonærbrevet blir lest over hele verden.

Les hele brevet her.