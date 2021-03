Investorlegende Warren Buffett publiserte lørdag sitt årlige aksjonærbrev, og til tross for at han erkjenner at han gjorde en stor feil i året som gikk, møter han motbør for meldingen til aksjonærene.

I brevet nevner han pandemien nøyaktig én gang. Det var i forbindelse med at et av hans møbelselskaper måtte stenge på grunn av viruset.

Han nevner ikke politikk til tross for all aktiviteten i forbindelse med det amerikanske valget og stormingen av Capitol Hill. Han nevner heller ikke raseforskjeller i USA selv etter Black Lives Matter-bevegelsen som preget store deler av fjoråret.

Cathy Seifert, analytiker i CFRA Research, er ikke imponert.

– Her har du et selskap med en så høyt aktet leder hvis mening betyr noe, som har selskaper som direkte ble påvirket av pandemien, men så er det ikke ett ord om det. Det er slående. Det var tonedøvt og skuffende, sier Seifert til Bloomberg.

Skuffende

Buffett pleier i aksjonærbrevene sine å la allmuen få et innblikk i hans generelle blikk på de store linjene og markedstrendene, i tillegg til hvordan selskapet gjør det.

– Ved å unngå å si noe om pandemien prøver han å unngå å si noe som kan tolkes som et politisk utsagn, hvilket han har kviet seg for å gjøre i senere år, sier Jim Shanahan, analytiker ved Edward D. Jones.

– Det er mer å finne blant det som ikke er i brevet. Jeg mener han synder gang på gang ved å utelate informasjon, sier Cole Smead i Smead Capital som fører tilsyn med investeringene i Berkshire.

Les brevet i sin helhet her.