Oppgang i vente på Oslo Børs etter fredagens fall

Av førhandelen til IG Trading går det mot oppgang på 0,72 prosent på Oslo Børs fra start. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet tror hovedindeksen åpner opp 0,4 prosent eller innenfor intervallet [0,2, 0,6] prosent.

Olje

Oljeprisen er svakt opp mandag morgen og brent-oljen stiger 0,29 prosent til 65,43 dollar fatet siden klokken ett i natt. WTI-oljen er opp 1,64 prosent til 62,51 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 64,80 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

Investorenes øyne rettes nå mot OPEC+-møtet på torsdag og vil diskutere om de vil slippe 1,5 millioner fat olje tilbake i markedet daglig.

«Vi tror at antall fat OPEC+ vil kjøre inn i markedet daglig ikke vil overstige en halv million og at det er positivt for prisen», skriver analytikere i Singapore-banken OCBC.

Asia

I Japan stiger Nikkei 2,4 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 2,0 prosent.

Shanghai Composite og CSI 300 i Kina stiger henholdsvis 0,9 og 1,2 prosent. Hang Seng i Hongkong øker på sin side 1,2 prosent.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 1,7 prosent. Straits Times i Singapore stiger 0,9 prosent.

Børsen i Sør-Korea er stengt for offentlig en høytidsdag mandag.

Wall Street

På makrofronten publiseres tall for Markit PMI-industri for februar, samt ISM-industri og byggeinvesteringer.

Forrige uke var svært volatil på New-York børsen og uken endte blandet for de tre toneangivende indeksene. S&P 500 falt 0,48 prosent til 3.810,85, Dow Jones stengte uendret på 30.926,84 og Nasdaq stengte opp 0,07 prosent til 13.192,34.

Oppgangen for Nasdaq kom som følge av at teknologigantene snudde opp, etter å ha falt markant torsdag. Apple klatret 0,22 prosent, mens Facebook stengte opp 1,15 prosent. Amazon og Alphabet stengte opp henholdsvis 1,17 og 0,30 prosent.

Natt til lørdag ble Joe Bidens økonomiske stimulipakke på 16.000 milliarder norske kroner godkjent i Representantenes hus og sendes videre til Senatet for ny avstemning. Pakken inneholder blant annet støtte til amerikanske bedrifter.

Hovedindeksen

Av selskapsspesifikke hendelser legger BW LPG og Envipco Holding frem tallene for fjerde kvartal, Sbanken handles eksklusive utbytte og PasientSky legger frem en kvartalsoppdatering.

Av makrohendelser kommer tall for detaljomsetningen for januar, varekonsumet for januar og PMI for industrien i februar.

Oslo Børs hadde en tung dag fredag og ble dratt ned av synkende oljepris. Hovedindeksen endte i 1007,07 poeng, ned 1,96 prosent. Det ble omsatt aksjer for 7,3 milliarder kroner.

ADS Maritime Holding, tidligere ADS Crude Carriers, solgte i fjor hele tankflåten sin og styret besluttet å tilbakebetale aksjeverdien av de solgte aktivaene, omtalt av selskapet som utbytte. Aksjen falt 25,7 prosent fredag.

Bedre gikk det for børsdebutanten Rana Gruber som steg 33,1 prosent første handelsdag på fredag.

Dette skjer i dag – mandag

Regnskapsrapporter

Oslo Børs:

- BWLPG (kl 8.00)

Euronext Growth:

- ENVIP