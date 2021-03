Spår enorme kontantstrømmer og utbyttefest for Røkke

Februar-statistikk fra Nordnet viser at private investorer omsatte aksjer for 41,2 milliarder kroner i løpet av måneden. Netto ble det kjøpt for 1,5 milliarder kroner.

Flere har brukt de siste ukenes markedsfall til å vekte seg opp i grønne aksjer, og den mest kjøpte aksjen i måneden var Aker Horizons, Akers porteføljeselskap for bærekraftige investeringer, Aker Horizons. Nordnets kunder er faktisk åttende største aksjonær i selskapet.

REC Silicon, Aker Offshore Wind, Cambi og Huddly er alle inne på topp 10-listen over største nettokjøp. Det samme er oljeselskapet Aker BP.

– Selv om oljeproduksjon har vært lite attraktivt for markedet de siste årene, har oljeprisen siden november fått en voldsom oppsving. Med en oljepris på over 65 dollar fatet vil blant andre Aker BP generere en enorm fri kontantstrøm som etter all sannsynlighet vil betales ut i utbytte til aksjonærene, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet i en kommentar.

Gevinstsikring i Hydro

Orkla dukker for øvrig opp som den tredje mest kjøpte aksjen i februar.

– Når investorer er litt utrygge for fremtiden, ser man gjerne at man søker til trygge havner. Orkla er et slikt selskap. Med en stabil forretningsmodell og ettersom det ser ut som at nedstengningene nasjonalt og internasjonalt vil vedvare, vil Orkla fortsette å tjene gode penger, fortsetter Johannesen.

På salgstoppen troner Norsk Hydro, Mowi og Storebrand.

– Med en tro på snarlig gjeninnhenting i økonomisk aktivitet og vekst i globalt BNP, er selskaper som Hydro godt posisjonert. Til tross for en oppgang på over 20 prosent siste måneden har Nordnet kunder nettosolgt sine posisjoner her. Dette tolker jeg som en ren gevinstsikring, forklarer investeringsøkonomen.

Vil ha kontantstrøm nå

Den siste tids oppgang i lange renter tolker han som et positivt signal for økonomisk vekst. Børsene har reagert med å iverksette en sektorrotasjon mot sykliske aksjer

– Markedet priser inn betydelig økonomisk oppsving fremover. Samtidig vil en høyere rente føre til dyrere finansieringskostnader for vekstselskaper. Kryper renten opp mot 2 og 3 prosent fremover, vil aksjemarkedet sannsynligvis merke dette. Investorer vil på sin side da søke selskaper som kan tilby en kontantstrøm i dag, snarere enn fem år frem i tid, sier Nordnet-økonomen.