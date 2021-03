Endringer i konsernledelsen til Havyard

Som følge av restrukturering av konsernet med etablering av HAV Group som nytt underkonsern, vil det bli endringer i konsernledelsen for Havyard Group.

Det fremgår av en melding mandag, skriver TDN Direkt.

Gunnar Larsen går over i ny stilling som konsernsjef i HAV Group og Erik Høyvik tar over som konsernsjef i Havyard Group. Pål Aurvåg overtar samtidig som CFO i Havyard Group, og vil også fungere som CFO i HAV Group gjennom en «corporate service agreement» mellom selskapene, opplyses det.

I en separat melding fremgår det at de fire selskapene HAV Design AS (tidligere Havyard Design & Solutions AS), HAV Hydrogen AS (tidligere Havyard Hydrogen AS), Norwegian Electric Systems AS og Norwegian Greentech AS samler kompetanse og erfaring i et nytt konsern, HAV Group, skriver TDN.