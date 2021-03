Klarna nå Europas mest verdifulle startup: – Global enhjørning

Klarnas «kjøp nå, betal senere»-strategi viser seg å være en klar vinner for både forbrukere så vel som investorer. Etter en nylig kapitalinnhenting er selskapet nå verdsatt som Europas mest verdifulle startup.

Selskapet hentet mandag ytterligere 1 milliard dollar gjennom en privat kapitalinnhenting, og informerte samtidig om at verdsettelsen av selskapet har økt til hele 31 milliarder dollar, eller 277 milliarder kroner.

Det er til sammenligning om lag det samme som storfisk som Barclays, Credit Suisse og Swiss Re og er større enn tyske Deutsche Bank.

– Hvis du ser på denne verdsettelsen og sammenligner den med noen av de store bankene i ele industrien, utgjør vi fremdeles bare en liten brøkdel av mulighetene der ute, sier Sebastian Siemiatkowski, adm. direktør i Klarna, til Reuters.





Skepsis og notering

«Kjøp nå, betal senere»-tankegangen har imidlertid møtt skepsis blant blant andre Storbritannia som vurderer å innføre lover som beskytter forbrukere mot å bite over mer enn de kan tygge finansielt sett.

Investorene lar seg imidlertid ikke vippe av pinnen.

– Å oppdage tidlig suksesshistorier som Klarna og se dem vokse seg til å bli globale enhjørninger er det som gjør oss så bullish angående fremtiden til europeisk fintech, sier Hans Otterling, partner i ventureselskapet Northzone og tidlig investor i Klarna.

Fintech-selskapet leverte fredag årsregnskap som viste et overbevisende fjorår der selskapet bikket 1 milliard dollar i driftsresultat for første gang for helåret 2020.

Det verserer rykter om at selskapet vil noteres på New York-børsen innen kort tid, og analytikere ser for seg en notering med tilhørende emisjon eller at selskapet blir kjøpt av et børsskall (SPAC) og tar turen inn på børs via bakveien.

Siemiatkowski har imidlertid utelukket en SPAC-avtale i et tidligere intervju med Reuters, men sa at selskapet vurderer notering.