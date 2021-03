Tre meglerhus kapper kursmålene på shippingaksje

Pareto Securities, ABG Sundal Collier og Nordea nedjusterer kursmålene på BW LPG til henholdsvis 51, 45 og 70 kroner fra tidligere 53, 50 og 72 kroner. Pareto og ABG fastholder en hold-anbefaling, mens Nordea opprettholder en kjøpsanbefaling på aksjen, melder TDN Direkt.

Shipping-selskapet la frem tallene for fjerde kvartal mandag morgen og både driftsresultatet og bunnlinjen var kraftig redusert sammenlignet med samme periode året før.

– Vi er godt fornøyd med kvartalet. Vi leverer svært konkurransedyktig i forhold til våre konkurrenter, med gode rater og lave driftskostnader, uttalte konsernsjef Anders Onarheim til Finansavisen.

Pareto Securities mener at tallene for fjerde kvartal var på linje med forventningene, men at de på kort sikt ser motvind i markedet.

Pareto Securities trekker frem at fjerdekvartalstallene var på linje med forventningene, men at de ser kortsiktig motvind i markedet.

«BW LPG guider med 80 prosent av flåten booket til 41.000 dollar i første kvartal, som betyr at vårt forrige rate-estimat for hele kvartalet på 38.100 dollar pr dag reduseres til 36.300 dollar pr. dag, og helåret 2021 kommer videre ned», skriver meglerhuset.

BW LPG-aksjen har sunket 13,73 prosent så langt i år til 50,90 kroner.