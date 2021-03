Jekker opp kursmålet på oljeserviceaksje til tross for milliardtap i 2020

Berenberg jekker opp kursmålet på Subsea 7 til 105 fra tidligere 85 kroner, og gjentar samtidig en kjøpsanbefaling, fremgår det av en analyse mandag, melder TDN Direkt.

Meglerhuset mener at oljeserviceselskapet står i en sterkere posisjon etter å ha kommet seg gjennom fjoråret. Det peker på god vekst i ordrebøkene, sterk balanse og at fornybart står for 18 prosent av omsetningen og over 30 prosent av ordrebøkene.

2020 ble et knallrødt år for Subsea 7, som rapporterte et tap på 1,1 milliarder dollar da det la frem kvartalstallene på torsdag. Det var en kraftig forverring fra 2019 da selskapet tapte 82 millioner dollar.

Berenberg legger vekt på den fornybare satsningen og argumenterer med at «aktiviteten i offshore vind vil utvide seg de neste fem årene, som igjen vil tilby muligheter for vekst når selskapet omstiller seg til å et større fokus på fornybart».

Tidligere i februar hevet Pareto kursmålet på sektorfavoritten fra 90 til 110 kroner. ABG Sundal Collier har også hevet kursmålet på nyåret, fra 90 til 105 kroner.

Subsea 7-aksjen er opp 3,96 prosent i år til 91,32 kroner.