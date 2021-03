Svak oppgang i vente på Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading gikk det mot en flat åpning på Oslo Børs tidlig onsdag morgen, men futures har nå steget og peker opp 0,3 prosent. Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror hovedindeksen åpner opp 0,1 prosent i dag, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,3] prosent.

Olje

Oljeprisen stiger onsdag morgen og brent-oljen er opp 1,02 prosent til 63,17 dollar fatet. WTI-oljen er opp 1,14 prosent til 60,11 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 63,79 dollar fatet ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

I en fersk undersøkelse fra American Petroleum Institute (API), som er USAs største bransjeorganisasjon for petroleumsindustrien, fremgår det at råoljelagrene økte med 7,4 millioner fat i forrige uke.

Det står i sterk kontrast til analytikernes estimater som pekte mot et trekk på 928.000 fat, ifølge Reuters.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,4 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,2 prosent.

Shanghai Composite og CSI 300 i Kina øker henholdsvis 1,5 og 1,4 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger på sin side 2,0 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi-indeksen 0,9 prosent og S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,8 prosent. Straits Times i Singapore stiger 0,5 prosent.

Wall Street

På makrofronten legges det frem tall for ADP privat sysselsetting, Market PMI-sammenstilt og ISM-tjenester, alle for februar.

Tirsdag endte alle de tre toneangivende indeksene ned. Dow Jones falt 0,46 prosent til 31.391, S&P 500 sank 0,81 prosent til 3.870 og Nasdaq falt 1,69 prosent til 13.358.

«Markedene er muligens fanget i en dragkamp mellom hva de forventer skal skje og en pandemidrevet usikkerhet som forsterkes av andre markedsimpulser», skrev Chris Hussey, direktør i Goldman Sachs i et notat og fortsatte:

«På dager uten nyheter og lite makro som hjelper investorer å beholde troen, ser vi at what if-spørsmål dukker opp».

Hovedindeksen

Av selskapsspesifikke hendelser skal Photocure legge frem tallene for fjerde kvartal. Det skal også Shelf Drilling og Huddly, mens Teco 2030 handles med en aksjesplitt 1:10.

Tirsdag endte hovedindeksen opp 0,4 prosent til 1032,6 poeng. Børsen har dermed steget 6,02 prosent i år.

Gårsdagens børsvinner ble Horisont Energi , som steg 32,4 prosent etter en euforisk analyse av Fearnley-topp Espen Landmark Fjermestad. Han ser åttedobling av aksjen som som har Øystein Stray Spetalen på eiersiden.

Legemiddelselskapet Nordic Nanovector, som utvikler behandlinger mot krefttyper som er vanskelige å behandle, falt 9,4 prosent etter å ha steget 25 prosent i løpet av mandagen.

Dette skjer i dag – onsdag

Regnskapsrapporter

Oslo Børs:

- PHO (kl 7.00)

Euronext Growth:

- AASB

Generalforsamlinger