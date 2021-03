Mot nedgang fra start på Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading går det mot oppgang på 0,1 prosent fra start på Oslo Børs. Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,1] prosent.

Olje

Et fat brentolje koster i skrivende stund 65,54 dollar pr. fat, opp 0,9 prosent, mens WTI-oljen koster 61,68 dollar pr. fat, opp 1,1 prosent. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 63,58 dollar da Oslo Børs stengte i går.

I dag holdes OPEC+-møtet som skal bestemme utsiktene til oljeprisene de kommende månedene. Oljeprisen har klatret de to siste dagene etter rykter om at OPEC-landene muligens kan stemme mot den ventede produksjonsøkningen og heller utsette til april, ifølge Reuters.

«Vi ser en risiko for at OPEC+ holder dagens produksjonsnivå, og Saudi-Arabia gjør en mer gradvis reduksjon i sine frivillige produksjonskutt, som igjen vil lede til et trangere oljemarked», skriver DNB Markets.

Ifølge tall fra EIA falt bensinlagrene i USA med 13,6 millioner fat forrige uke, og destillatlagrene falt 9,7 millioner fat. Tallene viste også en lagerbygging av råolje på 21,6 millioner fat.

Asia

De asiatiske børsene følger Wall Streets utvikling fra i går kveld – ned.

I Japan faller Nikkei 2 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,2 prosent.

Shanghai Composite og CSI 300 i Kina faller henholdsvis 2 og 3 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 2,3 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi-indeksen 1,2 prosent og S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,9 prosent. Straits Times i Singapore stiger 0,4 prosent.

Wall Street

Teknologiaksjer dro samleindeksen S&P 500 og teknologitunge Nasdaq ned etter at rentene på den amerikanske tiåringen fortsetter å stige. Aksjer knyttet til vaksinasjonsfremgang av USAs befolkning holdt fallet noe tilbake.

S&P 500 er ned 0,96 prosent til 3.833,02 poeng.

er ned 0,96 prosent til 3.833,02 poeng. Teknologitunge Nasdaq snublet 2,15 prosent til 13.070,38 poeng.

snublet 2,15 prosent til 13.070,38 poeng. Industritunge Dow Jones falt 0,17 prosent til 31.338,95 poeng.

10-åringen klatret mer enn 8 basispoeng til 1,49 prosent onsdag etter å ha steget til det høyeste på 1,6 prosent i forrige uke.

– Rentene vil ikke gi dette markedet en pause, sa Jim Cramer på CNBCs Squawk Alley.

Høyere obligasjonsrenter kan ramme teknologiaksjer spesielt hardt, ettersom de har vært avhengige av lån for å vokse.

Hovedindeksen

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,2 prosent og sluttet på 1.030,79 poeng. I løpet av formiddagen var indeksen oppe i rekordhøye 1.038,52 poeng. Det ble omsatt aksjer for litt over 7,7 milliarder kroner.

Photocure gikk opp 13,0 prosent til 130 kroner etter at selskapet presenterte sine kvartalstall.

Tirsdag steg Horisont Energi , som blant annet har Øystein Stray Spetalen som hjørnestensinvestor, 32,4 prosent etter en euforisk analyse fra Fearnley-topp Espen Landmark Fjermestad. Onsdag klatret aksjen ytterligere 18,2 prosent til 89,10 kroner.