Nordisk nisjebank vil kjøpe Bank Norwegian for 17,8 mrd.

I børsmeldingen skryter Nordax av at tilbudsprisen er «en pris som er helt i det øvre sjiktet av analytikeres målpris» og at tilbudsprisen utgjør «P/B og P/E-multipler i det øvre sjiktet av spekteret for nordiske noterte forbruksbanker, noe som gjenspeiler Bank Norwegians sterke historiske ytelse, kapitalisering og kursoppgang».

Nordax mener at Bank Norwegian vil ha gode muligheter for å utvide virksomheten ytterligere sammen med Nordax.

«Den stabiliteten som Nordic Capitals og Sampos økte eierskap gir, vil støtte det kombinerte selskapet til å utfordre de større aktørene i markedet gjennom et mer konkurransedyktig kundetilbud. Dette vil innebære ytterligere utvikling av virksomheten, ytterligere forbedring av priser, utvidelse av produkttilbudet og en overlegen kundereise. En kombinasjon vil samle to ledende virksomheter med tydelige styrker og skape den ledende spesialistlångiveren i Norden», fremgår det av børsmeldingen.

«Gode muligheter for videre vekst»

Nordax mener at Bank Norwegian har gode muligheter for videre vekst gjennom et samarbeid med Nordax i den neste fasen av selskapets utvikling. Den nordiske nisjebanken har brukt betydelig tid og ressurser på å gjennomføre en grundig selskapsgjennomgang av Bank Norwegian fra utsiden, men ser også behov for en due diligence-gjennomgang med tilgang fra innsiden.

«Nordax mener Bank Norwegian har bygget opp en solid posisjon i det nordiske markedet for forbrukerfinansiering med kundeportefølje på 1,75 millioner kunder per 4. kvartal 2020 og vurderer at et samarbeid vil bidra til at ledelsen i Bank Norwegian når sine vekstmål med støtte fra sterke aksjeeiere», fremgår det.

Jacob Lundblad, konsernsjef i Nordax Bank, peker på at Bank Norwegian har en solid merittliste bestående av lønnsom vekst, skalerbar plattform og motstandskraft i møte med covid-19 og det nåværende makroøkonomiske miljøet.

– Vår interesse for Bank Norwegian er drevet av en overbevisning om at transaksjonen vil bidra til langsiktig bærekraftig vekst, sier Jacob Lundblad, konsernsjef i Nordax Bank.

Patrick Lapveteläinen, investeringsdirektør i Sampo Group, mener det ligger store fordeler i et samarbeid mellom Bank Norwegian og Nordax.

– Selskapene passer perfekt sammen, med et kombinert stort fotavtrykk på tvers av sine geografiske områder og komplementære tilbud. Sammen vil de bli større og få økt konkurranseevne til å drive fortsatt innovasjon, sier han i børsmeldingen.



For Nordax handler dette om å samle to sterke virksomheter, utnytte deres respektive styrker, samarbeide og fornye den nord-europeiske banksektoren.

«Ved en kombinasjon er Nordax av den klare oppfatning at med en betydelig total låneportefølje på 64 milliarder svenske kroner, komplementære distribusjonsstyrker, førsteklasses kundeopplevelse og en bankkonsesjon som kan anvendes innen EU, vil Bank Norwegian og Nordax være godt posisjonert. Kombinasjonen vil muliggjøre ytterligere internasjonal vekst, der Nordax og Bank Norwegian vil sitte i førersetet for utviklingen av en ledende paneuropeisk forbrukerbank», fremgår det.