Quantafuel har mottar miljøsertifikat

German TÜV har utstedt et REDcert2-miljøsertifikat for Quantafuel. Etter å ha mottatt sertifikatet har de første kommersielle produktene blitt sendt fra Skive til BASF, skriver TDN Direkt torsdag, og viser til en oppdatering fra selskapet.

Ellers opplyses det at Miljøvernbyrået i Danmark har bekreftet at materialer som gjennomgår kjemisk resirkulering er klassifisert som materialgjenvinning hvis de brukes til å lage nye plastprodukter. Videre har Skive bekreftet at de flytende hydrokarbonproduktene fra Quantafuels anlegg oppfyller kriteriene "end of waste" i den danske avfallsordren.