JP Morgan nedgraderer Nikola-aksjen

JP Morgan-analytiker Paul Coster nedgraderte Nikola-aksjen fra «overvekt» til «nøytral» i en analyseoppdatering. Det skriver Marketwatch fredag.

Analytikeren nedjusterte også kursmålet fra 33 dollar til 30 dollar, heter det.

I analysen skriver Coster at Nikolas resultater for fjerde kvartal forsikret investorene om at selskapet er mer fokusert, og at selskapet «har etterlatt seg mye av dramaet i 2020».

Nikola-aksjen er i skrivende stund ned 8,8 prosent på Wall Street. De siste tre månedene har den falt 22 prosent.