Hedgefondssjef unnet seg over 4 milliarder i lønn

Sir Chris Hohn er en britisk milliardær, hedgefondssjef og filantrop. I 2003 etablerte han The Children's Investment Fund Management (TCI), et verdibasert investeringsfond som er kjent for å investere langsiktig i børsnoterte selskaper med en solid eierstruktur.

Fondet oppnådde en kruttsterk avkastning før skatt på 695 millioner dollar i fjor, tilsvarende et overskudd på 66 prosent.

Det medførte at Hohn skrev ut en lønnsslipp til seg selv på smått utrolige 343 millioner pund, tilsvarende rundt 4,05 milliarder kroner. Det skal være den høyeste lønnsutbetalingen til en privatperson i Storbritannia noen gang, ifølge The Guardian.

Hohns utbetaling kom i form av utbytter fra TCI, som han eier 100 prosent.

Brutalt regnestykke

Hohns utbetaling tilsvarer en dagslønn på 940.000 pund, cirka 11,1 millioner kroner, og tilsvarer rundt 9.000 dagslønner til en gjennomsnittlig britisk arbeidstager. Lønnen er også rundt 1.700 ganger høyere enn hva den britiske statsministeren Boris Johnson tjener i løpet av en dag.

Det svimlende beløpet slår den forrige rekorden til milliardæren Denise Coates, som har grunnlagt spillselskapet Bet365, på 323 millioner pund.

Hohns fond har store eierandeler i Visa, Microsoft og Alphabet, og han drysser ikke bare milliarder på seg selv. I 2019 ga fondet bort 386 millioner dollar til veldedige formål.