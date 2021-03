Mot opptur fra start på Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading går det mot oppgang på 0,1 prosent fra start på Oslo Børs. Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,3] prosent.

Olje

Et fat brentolje koster i skrivende stund 68,50 dollar pr. fat, opp 0,6 prosent, mens WTI-oljen koster 65,17 dollar pr. fat, opp 0,8 prosent. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 68,56 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte i går.

I går falt oljeprisen for første gang på fire dager etter angrep på saudiarabiske oljeanlegg løftet prisene over 70 dollar for første gang siden tidlig i fjor. Talspersoner i Saudi-Arabia sier at eksportenheten som ble angrepet er uskadd.

– Produksjonen ser ikke ut til å ha blitt påvirket, men det ser ut til at antall angrep skremmer mer enn resultatet av dem, sier Marshall Gittler, direktør for investeringer i BDSwiss, til Marketwatch.

– Det kan se ut som OPEC fokuserer på priskontroll nå og ønsker å totalt utradere overskytende lager før høsten, sier Colin Cieszynski, sjefstrateg ved SIA Wealth Management.

Til høsten er muligheten til stede for at iransk oljeeksport starter igjen dersom en atomavtale landes med USA.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,7 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,9 prosent.

Shanghai Composite og CSI 300 i Kina faller henholdsvis 0,03 og stiger 0,005 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger på sin side 1,4 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi-indeksen 0,9 prosent og S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,5 prosent. Straits Times i Singapore stiger 1,2 prosent.

I Sør-Korea falt tech-sektoren som de fleste andre steder i verden. Samsung var ned 1,2 prosent, chipprodusent SK Hynix falt 2,6 prosent. LG Electronics snudde tapene fra tidligere og steg 1,1 prosent.

Analytikere ved Mizuho Bank sier at det «den amerikanske tiårsrenten som er den skyldige og som krever en revurdering av verdisetting». Da 2021 startet var tiårsrenten under 1 prosent, mens den nå har vært over 1,6 prosent før den har lagt seg på rundt 1,566 prosent tirsdag morgen.

Wall Street

Mandag steg amerikanske aksjer etter at investorer jublet for senatets godkjennelse av en ny stimulanspakke. Investorer flokket rundt aksjer som er best posisjonert for å dra nytte av et økonomisk comebacket.

Dow Jones la på seg 0,97 prosent til 31.802,44 poeng.

la på seg 0,97 prosent til 31.802,44 poeng. S&P 500 falt med 0,54 prosent til 3.821,35 poeng.

falt med 0,54 prosent til 3.821,35 poeng. Nasdaq Composites falt 2,41 prosent til 12.609,16 poeng.

Senatet vedtok å gi ut 1,9 billioner dollar i den nye stimuluspakken.