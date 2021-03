– Bull-markedet vil styrke seg til vår fordel

Cathie Wood grunnla det amerikanske forvaltningsselskapet Ark Invest i 2014 og forvaltet 50 milliarder dollar i februar. Wood forvalter fem ETFer (børshandlede fond) gjennom fondet, som er ned 11 prosent så langt i år på grunn av nedsalget i teknologiaksjer og rentepress. Det bekymrer hun ikke nevneverdig.

«Akkurat nå blir markedet bredere og vi tror at det underliggende bull-markedet styrker seg, og det vil være til vår fordel på lengre sikt», sa Ark-gründeren på CNBCs «Closing Bell» mandag.

Wood mener at hun tjener på nedsalget i markedet siden hun kan iverksette flere strategier, blant annet innenfor verdi-fokuserte selskaper. Hun har klart å sikre 15 milliarder dollar fra investorene til de fem ETFene så langt i år, og Arks flaggskip, Ark Innovation, ga nærmere 150 prosents avkastning i 2020.

Mener FED vil støtte

«Vi er blitt mer og mer optimistiske med tanke på utviklingen til vår egen portefølje som følge av nedsalget», påpeker Wood. Hun har blant annet kjøpt stort i Tesla, Teladoc, Zoom Video og Palantir, ifølge CNBC.

Wood mener at investorene ble skremt når rentene plutselig begynte å stige og at det fort ble veldig behagelig når rentene var veldig lave. Hun er sikker på at FED vil støtte markedet og at ikke så mye er endret.