Rolls-Royce stanser salg av Bergen Engines til russisk selskap

Rolls-Royce stanser salget av Bergen Engines til russisk selskap, melder NTB i en oppdatering tirsdag ettermiddag, etter at forsvaret varslet at de vil trekke seg fra avtalen hvis selskapet ble solgt til et russisk selskap.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen kom med sin advarsel i et intervju med TV 2. Justisminister Monica Mæland (H) har varslet at regjeringen vil vurdere å bruke sikkerhetsloven for å stanse salget.

Dieselmotorprodusenten Bergen Engines leverer blant annet til det norske forsvaret og andre Nato-land.

– Hvis en bedrift som leverer til forsvaret, blir solgt til en aktør som vi ikke kan ha et sikkerhetssamarbeid med, så må vi se etter nye leverandører. Så enkelt er det. Da kan vi ikke fortsette samarbeidet, sier forsvarssjefen til TV 2.

Britiske Rolls-Royce kunngjorde 4. februar at de har signert en avtale om å selge motorvirksomheten Bergen Engines til det russisk-kontrollerte selskapet TMH International for 1,6 milliarder kroner. Dette er den Sveits-baserte internasjonale filialen under det russiske TMH-konsernet.